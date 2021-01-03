شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مليار دولار ثروة «أفقر» 20 مليارديراً في قائمة «فوربس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: زهير العربي

أصدرت مجلة «فوربس» قائمتها السنوية لترتيب أغنى أثرياء العالم التي ضمت 400 ملياردير. وبلغ إجمالي ثروات العشرين الأواخر في القائمة 43 مليار دولار وهو مبلغ أقل بقليل من ربع ثروة جيف بيزوس مؤسس شركة «أمازون» الذي يتصدر القائمة بمبلغ 179 مليار دولار، وفيما يساوي أقل من نصف ثروة الرجل الثاني في القائمة وهو بيل جيتس مؤسس إمبراطورية «ميكروسوفت» الذي تبلغ ثروته 111 مليار دولار، تقل ثروة العشرين الأواخر في القائمة عن صاحب الترتيب 15 فيها بمليارين فقط وهو تشارلز كوتش مؤسس المجموعة الصناعية «كوتش اندستريز بكنساس » صاحب الـ 45 مليار دولار ويتساوى معه أيضاً شقيقته صاحبة المركز الـ 16 جوليا كوتش التي تشاركه في نفس المجموعة الصناعية الشهيرة بفرع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

فقراء القائمة محظوظون جداً إذ يزيد مجموع ثرواتهم جميعاً عن صاحب المركز ألـ 17 فيل نايت صاحب المجموعة العائلية الرياضية الشهيرة «نايك» الذي تبلغ ثروته 39.2 مليار دولار، ومن هنا يبدأ مجموع ثرواتهم ليظهر في الصورة كأكبر من ثروة أي فرد في القائمة يأتي مركزه بعد المركز السادس عشر.

أصحاب المراكز العشرة الأخيرة «فقراء المليارديرات في العالم» يسبقهم في الترتيب إيفان وليامز مؤسس موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي بـ 2.2 مليار دولار وهو مبلغ يتساوى معه أيضاً فيه 13 شخصاً يتصدرهم بيل أوستن صاحب مجموعة «هيرنج أويدس» في تكساس، لكنه ليس محظوظاً كثيراً إذ يسبقه جيري يونج المؤسس المشارك في موقع «ياهوو» بـ 2.3 مليار دولار.

فقراء المليادريرات العشرة الذين يتذيلون القائمة تتساوى ثروات كل منهم مع الآخر حيث تبلغ ثروة كل فرد فيهم 2.1 مليار دولار فقط لا غير ويبلغ إجمالي ثرواتهم 21 مليار دولار، ويتصدرهم وليام أكمان مؤسس مجموعة «إيدج فندس للتمويل» في نيويورك، ويليه جوس إيه فليشيانو مؤسس مجموعة «بريفات إيكوتي» بكاليفورنيا، ثم جيرالد فورد المصرفي الشهير في تكساس يليه جوردون جيتي مدير شركة «جيتي» للنفط، ثم من بعده أليس جوريس المشارك أيضاً في مجموعة «بريفات إكوتي» بكاليفورنيا، ثم يليه برادلي جاكوبس في «كت لوجستيكس».

ويتذيل القائمة كل من: بروس كارش الشريك في «بريفات أكوتي» بكاليفورنيا، هوارد ماركس الشريك في نفس الشركة ولكن بفرع نيويورك، وليام ستون مؤسس شركة «سوفت وير» في فلوريدا، ثم أخيراً بيتر ثييل المدير بشركة «فيسبوك» في كاليفورنيا.

أغنى الأغنياء

قفزت ثروة أكبر 10 مليارديرات في العالم بأكثر من 542 مليار دولار منذ تفشي جائحة كورونا، وتحديداً منذ أبريل/نيسان الماضي، لتتجاوز 1.124 تريليون دولار وفقاً للبيانات اللحظية لفوربس لثروة المليارديرات في 31 ديسمبر/كانون الأول.

جاء الارتفاع في ثروة المليارديرات على الرغم من أن عام 2020 كان عاماً صعباً على كثيرين بسبب جائحة كورونا، والانكماش الاقتصادي الذي خيم على اقتصادات العالم.

وشهد ترتيب العشرة الكبار تغييرات كبيرة عن الترتيب الصادر لقائمة فوربس لمليارديرات العالم في أبريل/نيسان الماضي. واستطاع المليارديران جيف بيزوس، وبرنار أرنو، الحفاظ على ترتيبها الأول والثالث على التوالي، فيما شهدت بقية المراكز تغييرات شملت انضمام 4 مليارديرات جدد إلى نادي العشرة الكبار.

وانضم أربعة مليارديرات إلى قائمة أكبر 10 مليارديرات في العالم، وهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والملياردير الهندي موكيش أمباني، والشريك المؤسس لجوجل لاري بايج، ورجل الأعمال الصيني زونج شانشان.

واستطاع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن يتصدر المليارديرات الأكثر ربحية خلال 2020؛ بل أنه حقق أكبر مكاسب في عام واحد لأي ملياردير على الإطلاق منذ أن بدأت فوربس في تقدير الثروات.

وتقدم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك 29 مركزاً في قائمة فوربس للمليارديرات، حيث قفز من المركز 31 في أبريل/نيسان الماضي ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم بثروة تزيد على 155.6 مليار دولار في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وتشتد المنافسة حالياً على المركز الثاني بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والملياردير الفرنسي برنار أرنو، حيث أسهمت ارتفاعات سهم المجموعة الفرنسية أحياناً في احتلاله المرتبة الثانية في قائمة فوربس في العديد من الأيام الماضية، فيما تمكن الملياردير الصيني زونج شانشان من التغلب على الملياردير الهندي موكيش أمباني ليصبح أغنى رجل في آسيا بعد أن أضاف إلى ثروته 76.6 مليار دولار خلال تسعة أشهر لتتجاوز 78.6 مليار دولار، وقفز من المركز 1063 في قائمة المليارديرات إلى المركز الثامن عالمياً.

واستطاع موكيش أمباني أن يضيف إلى ثروته نحو 39.7 مليار دولار لتتجاوز 76.5 مليار دولار، وكان أمباني قد تغلب على مؤسس جاك ما، ليصبح أغنى رجل في آسيا حتى استطاع الملياردير الصيني شانشان في 31 ديسمبر أن ينزع منه اللقب.

كما تمكن لاري بيج من الانضمام إلى قائمة العشرة الكبار بعد أن ارتفعت ثروته بنحو 26.3 مليار دولار لتبلغ 77.2 مليار دولار.

خروج ورثة وول مارت

على الجانب الآخر، خرج الثلاثي ورثة مؤسس أكبر متاجر التجزئة في العالم وول مارت، من قائمة العشر الكبار على الرغم من ارتفاع ثرواتهم، وتراجع جيم والتون من المركز 8 إلى 16.

وفقدت أليس والتون لقب أغنى سيدة في العالم بعد تراجعها من المركز التاسع إلى ال15 عالمياً، وتراجع روب والتون إلى المركز 17 بعد أن كان يحتل المركز العاشر في أبريل/نيسان الماضي.

كما تراجع ترتيب الملياردير الإسباني أمانسيو أورتيجا مؤسس شركة الأزياء Inditex سبعة مراكز ليحتل المركز ال13 عالمياً، على الرغم من ارتفاع ثروته بنحو 19.1 مليار دولار لتصل إلى 74.2 مليار دولار في 31 ديسمبر/كانون الأول.

المليارديرات في 2020

يبدو أن عام 2020 لم يكن سيئاً على أغلب الأثرياء، حيث استطاع 60% من مليارديرات العالم البالغ عددهم 2200 شخص، زيادة ثرواتهم في عام 2020، فيما انخفضت ثروات 36% منهم فقط.

كما تمكن أكثر من 2200 ملياردير في العالم مجتمعين، من إضافة 1.9 تريليون دولار إلى ثرواتهم لتتجاوز 11.4 تريليون دولار، وفقاً لحسابات فوربس بالاعتماد على أسعار الأسهم اعتباراً من يوم الجمعة، 11 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% على الثروة المجمعة لهم البالغة 9.5 تريليون دولار، المقدرة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.