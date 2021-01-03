​​وزارة الهجرة: إجراءات لسرعة إعادة جثمان المدرس المتوفى في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التنسيق مع السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية وقنصلية مصر ورموز الجالية في الرياض، للانتهاء من إجراءات إعادة جثمان المدرس المتوفى بالسعودية "هاني عبدالتواب سعد"، حيث يصل غدًا الأحد، على الرحلة رقم 2650 مصر للطيران، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ليصل إلى مطار القاهرة الساعة 6 صباحًا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها نسقت مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير سيارة لنقل الجثمان إلى محافظة الفيوم، محل إقامة الأسرة عقب إنهاء إجراءات الوصول صباح الغد.

وفي السياق ذاته، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تعازيها لأسرة المتوفى، حيث تواصلت مع ذويه، لتقديم واجب العزاء، مؤكدة أنه يتم متابعة التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرياض.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه تم التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من المملكة العربية السعودية إلى مصر في الوقت الحالي.

كما أكدت مكرم الثقة في القضاء السعودي، وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكدت وزارة الخارجية أنها تواصل متابعة سير التحقيقات في السعودية في قضية مقتل المدرس المصري، في الرياض بإطلاق نار على يد أحد طلابه.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي، إنها تواصل "المتابعة اللصيقة" لقضية مقتل هاني عبدالتواب.

وأفاد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، عمرو محمود عباس، عبر البيان، بأن "القنصلية العامة المصرية في الرياض مستمرة في التواصل والتنسيق مع السلطات السعودية المعنية لسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن المصري إلي أرض الوطن في أسرع وقت ممكن".

وشدد على أن القنصلية مستمرة في "متابعة سير التحقيقات المتعلقة بحادث مقتله، والعمل على ضمان حصول أسرة الفقيد على حقوقها".

ولقي "عبدالتواب" مدرس لغة إنجليزية في المرحلة الإعدادية، 35 عامًا مقتله داخل أروقة العناية المركزة، بمستشفى بمدينة الرياض، إثر إصابته بطلق ناري من أحد طلابه.