أمريكا: إجمالي إصابات كورونا 20.3 مليون والوفيات 348942

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بنسبة 1% خلال 24 ساعة حتى الساعة 03:24 مساء السبت بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 3ر20 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتماثل الزيادة على المستوى الوطني متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 1%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 34ر2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 2%، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.