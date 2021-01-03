تركيا تُسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت تركيا، اليوم السبت، 202 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 21 ألفًا و295.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و232 ألفًا و35، إثر تشخيص 11 ألفًا و180 حالة إصابة جديدة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و126 ألفًا و432، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 11 ألفًا

و672 مصابين، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 3 آلاف و764.

وأجرت الوزارة 149 ألفًا و218 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 24 مليونًا و811 ألفًا و888.

يُذكر أن تركيا استقبلت أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا من

شركة سينوفاك الصينية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، بعد أسبوع تقريبًا من إعلان أنقرة أن اللقاح آمن وفعال، بناءً على نتائج المرحلة الثالثة للتجارب المؤقتة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.