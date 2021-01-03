سجلت تركيا، اليوم السبت، 202 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 21 ألفًا و295.
وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و232 ألفًا و35، إثر تشخيص 11 ألفًا و180 حالة إصابة جديدة.
وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و126 ألفًا و432، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 11 ألفًاو672 مصابين، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 3 آلاف و764.
وأجرت الوزارة 149 ألفًا و218 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 24 مليونًا و811 ألفًا و888.
يُذكر أن تركيا استقبلت أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا منشركة سينوفاك الصينية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، بعد أسبوع تقريبًا من إعلان أنقرة أن اللقاح آمن وفعال، بناءً على نتائج المرحلة الثالثة للتجارب المؤقتة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تُسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.