أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم السبت، تسجيل 6004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
عدد الإصابات تجاوز الـ429 ألف حالة، تعافى منها 380 ألفا.
وذكرت وزارة الصحة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية - أن إجمالي
خطرة و177 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3384 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 739 حالة
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تُسجل 6004 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.