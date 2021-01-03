إسرائيل تُسجل 6004 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم السبت، تسجيل 6004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية - أن إجمالي

عدد الإصابات تجاوز الـ429 ألف حالة، تعافى منها 380 ألفا.



وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3384 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 739 حالة

خطرة و177 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.