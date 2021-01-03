عودة الملاحة لمطار عدن اليوم

سيف اليزيد - عدن (وكالات) وجه وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولي من اليوم الأحد بعد الهجوم الإرهابي الذي طال المطار الأربعاء الماضي. وأكد، خلال زيارته المطار لتفقد عملية تأهيله وإزالة الأضرار، سرعه التجهيز وبدء العمل من اليوم. وقال: «إننا أمام تحدٍّ كبير يتحتم علينا جميعاً أن نتكاتف ونعمل بروح الفريق الواحد لأجل عودة عمل المطار بعد الهجوم الإرهابي الغادر على المطار الذي لن يثنينا عن العمل وتفعيل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها رغم الصعوبات والمعوقات». وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة الطيران وإدارة المطار وكذلك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الهجمات التي استهدفت المطار في وقت قياسي.

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