الصين تدعم الحكومة اليمنية

سيف اليزيد - الرياض (وكالات) جدد السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، دعم بلاده للرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية الجديدة التي قال إن تشكيلها يعتبر خطوة مهمة لتنفيذ اتفاق الرياض. وأكد في تصريح صحفي التزام بلاده، بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وبحل القضية اليمنية عبر الحوار على أساس المرجعيات الثلاث، وهي قرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. وأشار إلى أن الصين تتطلع إلى مواصلة التعاون مع اليمن، في إطار «الحزام والطريق» لتحقيق الكسب المشترك لخدمة شعبي البلدين.

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