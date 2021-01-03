سيف اليزيد - هدى جاسم ووكالات (بغداد) اعتبر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، أن عام 2021 هو عام الإنجاز العراقي، قائلاً: «جميعنا سنصل إلى هذا الإنجاز بسرعة وكفاءة، وستنتصر الدولة، وسينتصر العراق على كل التحديات». وقال الكاظمي: إن «الحكومة التي تشرّفت بتكليف قيادتها جاءت وسط كل هذه الأزمات الكبرى، وعملت منذ اللحظة الأولى على تفكيك الأزمات وتقليل آثارها على شعبنا ومستقبل أجيالنا، وأبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يدخل العراق في سلسلة طويلة من الحروب». وأضاف الكاظمي خلال الجلسة حوارية: «نبدأ عامنا بالأمل، ونفتتح عهداً جديداً نحتاج فيه للتماسك والاستمرار في نهج الإصلاح».

كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي: أبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي عن العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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