«اليونيفيل» يدعو المجتمع الدولي لمواصلة دعم الجيش اللبناني

سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

اعتبر القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو ديل كول، أن استمرار دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني باعتباره الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن يحافظ على السلام جنوباً.

وقال الجنرال ديل كول، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، أمس، بمناسبة عيد رأس السنة: «إن استمرار دعم المجتمع الدولي للقوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها الجهة الوحيدة والشرعية المسؤولة عن الأمن، هو عامل حاسم في الحفاظ على السلام والأمن جنوب لبنان».

وأوضح قائد قوات اليونيفيل أنه: «في عام 2020، شهدنا توترات متفرقة، ولكن خطيرة على الخط الأزرق، مع خطاب حاد في كل من لبنان وإسرائيل».

وأضاف الجنرال ديل كول: «أن وجود أكثر من 11 ألف عنصر حفظ سلام، مدنيين وعسكريين، هو رادع لاستئناف النزاع وعامل استقرار للبلاد».

وأعلن قائد قوات «اليونيفيل» أن الأنشطة اليومية التي يقوم بها حفظة السلام وتزيد على 450 نشاطاً، أدت «إلى ردع التصعيد، وهو أمر يجب أن نفخر به جميعاً».