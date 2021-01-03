مقتل 5 في تفجير سيارة مفخخة برأس العين

سيف اليزيد - بيروت (أ ف ب) قُتل 5 أشخاص، بينهم ثلاثة مدنيين على الأقل، في تفجير سيارة مفخخة أمس، قرب سوق للخضار في بلدة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن من بين القتلى امرأة وطفل، إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح، مرجّحاً ارتفاع حصيلة القتلى.

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