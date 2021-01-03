12 نائباً جمهورياً يعتزمون الاعتراض على أصوات المجمع الانتخابي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - يناير - 2021 11:05 مساءً

وصل عدد الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين أعلنوا أنهم سيصوتون ضد عدّ أصوات المجمع الانتخابي الأسبوع المقبل، إلى 12 عضواً، بعد إعلان النائب الجمهوري تيد كروز انضمامه إلى الرافضين أيضاً.

وقال المشرعون الجمهوريون إنهم يعتزمون رفض أصوات المجمع الانتخابي من ولايات متعددة حتى اكتمال “تدقيق طارئ لمدة 10 أيام” لنتائج الانتخابات في “الولايات المتنازع عليها”.

وقالوا “إن إجراء تدقيق نزيه وموثوق به – يتم إجراؤه على وجه السرعة ويكتمل قبل 20 يناير بوقت طويل – من شأنه أن يحسن بشكل كبير ثقة الأمريكيين في عمليتنا الانتخابية ويعزز بشكل كبير شرعية من سيصبح رئيسنا القادم. نحن مدينون بذلك للشعب”.

وأضافوا أن تصويت الكونغرس في 6 يناير كانون الثاني هو “السلطة الدستورية الوحيدة المتبقية للنظر في الادعاءات المتعددة المتعلقة بالتزوير الخطير للناخبين وفرض حلها”.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن ما لا يقل عن 140 من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين سيصوتون ضد فرز الأصوات الانتخابية في الكونغرس، وفقًا لعضوين من الحزب الجمهوري.

ويوم الأربعاء، أصبح السناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري جوش هاولي، أول سناتور يعلن عن خطط للاعتراض على النتائج.