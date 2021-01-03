شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 70 في هجمات مسلحة بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل
قالت مصادر أمنية أمس السبت، إن 70 مدنيا على الأقل قتلوا في هجمات متزامنة على قريتين شنها مسلحون يشتبه أنهم متشددون في النيجر قرب المنطقة الحدودية مع مالي.
وأضاف مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه، إن نحو 49 قرويا قتلوا وأصيب 17 شخصا في قرية تشومبانجو.
وقال مصدر ثان، وهو مسؤول كبير بوزارة الداخلية في النيجر طلب أيضا عدم نشر اسمه، إن نحو 30 قرويا آخرين قتلوا في قرية زارومداريي.
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