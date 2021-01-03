شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تشدد حظر التجول الليلي في 15 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت فرنسا أمس السبت، حظر التجوال الليلي لمدة ساعتين، ليبدأ من الساعة 6 مساء، في المناطق التي لا تزال ترتفع فيها أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتنطبق القواعد الصارمة على نحو 6 ملايين مقيم في 15 من الدوائر الإدارية الفرنسية، معظمهم في شمال شرق البلاد على طول الحدود مع ألمانيا وبلجيكا وسويسرا.

وشهدت فرنسا اختلافات إقليمية كبيرة في معدل الإصابة. وفي معظم المناطق والدوائر الإدارية ، لا يزال حظر التجوال الليلي ساريا من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحًا.

وتضررت فرنسا بشدة من الجائحة، حيث بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 64700 بسبب الفيروس.