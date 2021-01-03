شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التخصيب بنسبة %20.. طهران تنهي الاتفاق النووي والان مع التفاصيل
وقال صالحي: نحن بحاجة لتغيير أسطوانات غاز اليورانيوم، فأسطوانة غاز اليورانيوم الطبيعي متصلة الآن ونقوم بالتخصيب بنسبة 4%. وأضاف: «نحتاج الآن إلى توصيل 5% لنحصل على 20%، يجب أن يكون هذا تحت إشراف الوكالة الدولية، وقد أعلنا أننا نريد أن نفعل ذلك في المستقبل القريب وعليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة». وأكد أن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو سيتم بسرعة كبيرة. وينص قرار البرلمان على تخويل الحكومة بإنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوياً، وتشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m في منشأة نطنز.
وينص على تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول مارس المقبل واتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل مفاعل أراك، كما يتضمن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الذي وقعت عليه إيران بموجب الاتفاق النووي، والذي يتضمن التفتيش الدوري والسماح لوصول المفتشين إلى المواقع المشبوهة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق التخصيب بنسبة %20.. طهران تنهي الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.