شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التخصيب بنسبة %20.. طهران تنهي الاتفاق النووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في تصعيد إيراني جديد، يؤكد انتهاك الاتفاق النووي والخروج الكامل منه، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أن طهران ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة «فوردو» قريباً. وقال في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أمس (السبت)، إن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أبلغ الوكالة بهذا الأمر. وأضاف أنه وفقاً لقرار البرلمان سنبدأ التخصيب بنسبة 20%، ويجب أن يحضر مفتشو الوكالة لإزالة الأختام عن بعض المعدات.

وقال صالحي: نحن بحاجة لتغيير أسطوانات غاز اليورانيوم، فأسطوانة غاز اليورانيوم الطبيعي متصلة الآن ونقوم بالتخصيب بنسبة 4%. وأضاف: «نحتاج الآن إلى توصيل 5% لنحصل على 20%، يجب أن يكون هذا تحت إشراف الوكالة الدولية، وقد أعلنا أننا نريد أن نفعل ذلك في المستقبل القريب وعليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة». وأكد أن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو سيتم بسرعة كبيرة. وينص قرار البرلمان على تخويل الحكومة بإنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوياً، وتشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m في منشأة نطنز.

وينص على تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول مارس المقبل واتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل مفاعل أراك، كما يتضمن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الذي وقعت عليه إيران بموجب الاتفاق النووي، والذي يتضمن التفتيش الدوري والسماح لوصول المفتشين إلى المواقع المشبوهة.