شكرا لقرائتكم خبر عن دراستان سعوديتان: 75 دقيقة لأداء العمرة خلال جائحة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت نتائج دراستين أجرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إجمالي متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة من بداية الطواف إلى نهاية السعي بلغ (75) دقيقة خلال جائحة كورونا.
وأوضحت الدراستان اللتان أعدتا لقياس رضا المعتمرين والمصلين تجاه الخدمات المقدمة لهم، ومراحل السماح بأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال جائحة كورونا، أن متوسط الطواف بلغ (25) دقيقة، ومتوسط الانتقال من الطواف إلى المسعى بلغ ثمان دقائق، فيما بلغ متوسط السعي (42) دقيقة. وأعدت الدراستان على عينة عشوائية قوامها قوامها (3275) مفردة.
وأظهرت النتائج مدى الرضا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام وتعقيم المسعى. كما أظهرت النتائج مدى الرضا عن توفر عبوات ماء زمزم داخل المسجد الحرام وعن مدى نسبة الإنسيابية وسلاسة الحركة داخل البيت العتيق.
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