شكرا لقرائتكم خبر عن قائد اليونيفيل: وجود قواتنا في لبنان رادع للتصعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد القائد العام «لليونيفيل» الجنرال ستيفانو ​ديل كول​، في رسالة، إلى اللبنانيين بعيد رأس السنة، أن وجود أكثر من 11 ألف عنصر لحفظ السلام في لبنان، مدنيين وعسكريين، هو رادع لاستئناف النزاع، وعامل لاستقرار البلاد».

وأكد أن «الأنشطة اليومية التي يقوم بها حفظة السلام وتزيد على 450 نشاطاً، أدت إلى ردع التصعيد، وهو أمر يجب أن نفخر به جميعاً. ونحن، بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، بذلنا قصارى جهدنا لتنفيذ ولاية البعثة، لكن غياب الأعمال العدائية على مدى السنوات ال 14 الماضية، يجب ألّا يؤدي إلى الاستهتار».

وأوضح أنه «في العام 2021، نحتاج إلى رؤية مزيد من التصميم من جانبنا جميعاً، من ​«اليونيفيل»​ والأطراف، كأداة ضرورية للتحرك نحو التنفيذ الكامل لقرار ​مجلس الأمن الدولي​ 1701»، لافتاً إلى أن «اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي 2539 في أغسطس/آب 2020، الذي جدّد ولاية اليونيفيل لمدة سنة واحدة، أظهر دعم المجلس بالإجماع لعمل اليونيفيل، وعزز عزمنا على متابعة مهمتنا بزخم متجدد».

وأشار إلى أنه «على الرغم من تحديات العام الماضي، كان لدينا أيضاً بعض بصيص الأمل. التطورات الجديدة في ​جنوب لبنان​ واعدة. نحن في حاجة إلى التطلع إلى الأمام، واتخاذ مزيد من الخطوات لتعليم الخط الأزرق، وتسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها كإجراء مهم للتهدئة، وإن التزامه من الأطراف له أهمية قصوى، ويعتمد نجاحنا على استمرار تعاون الأطراف ودعمهم، وكذلك على إيجاد ترتيبات أمنية مقبولة للطرفين لتقليل احتمالات التوتر وسوء الفهم».

وشدد على أننا، «سنواصل دعمنا وبذل كل جهودنا لزيادة قدرة شركائنا الاستراتيجيين، القوات المسلحة اللبنانية، في جنوب لبنان على الأرض وفي البحر. إن استمرار دعم ​المجتمع الدولي​ للقوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها الجهة الوحيدة والشرعية المسؤولة عن الأمن، هو عامل حاسم في الحفاظ على السلام والأمن في جنوب لبنان»، قائلاً: «في العام 2021، دعونا نواصل البناء على التقدم الذي أحرزناه معاً». (وكالات)