شكرا لقرائتكم خبر عن أخيـراً... الجمهوريـون يقفـزون مـن مركـب ترامـب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاسى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من لسعة حادة في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه محازبوه الجمهوريون، الذين ساندوه طوال الفترة الماضية من ولايته الرئاسية على أساس حزبي بحت، وسدوا الطرق أمام أي محاولة لعرقلة قراراته أو إخضاعه للمحاسبة الدستورية.

فقد انضم الشيوخ الجمهوريون إلى زملائهم الديمقراطيين، لأول مرة في فترة ترامب الرئاسية، لإبطال الفيتو الرئاسي على ميزانية الدفاع التي عارضها قبل أسابيع معدودة من مغادرته البيت الأبيض. ففي جلسة نادرة في أول يوم من السنة الجديدة، صوت 81 سيناتوراً لتامين أغلبية الثلثين الضرورية المطلوبة لإبطال الفيتو الرئاسي، وذلك مقابل 13 صوتاً معارضاً.

نجح ترامب خلال الفترة الماضية من ولايته في الحفاظ على نفاذ 8 فيتوات، وحتى يوم أمس الأول الجمعة، كان في طريقه لأن يكون أول رئيس أمريكي منذ الرئيس الأسبق ليندون جونسون، الذي يمضي حقه في الاعتراض على قرارات الكونجرس.

كما أنهى مجلس الشيوخ محاولة الديمقراطيين لزيادة الدعم النقدي للأفراد الأمريكيين في ظل جائحة «كوفيد- 19» من 600 دولار إلى ألفي دولار وهو أمر كان يؤيده ترامب.

نهاية النرجسية

يبدو قرارا محازبي ترامب الجمهوريين في الشيوخ غريباً ومخالفاً لما تعودوا على تقديمه من تسهيلات لترامب لإمضاء رغباته السياسية. فقد وقف المشرعون الجمهوريون دائماً وبإجماع وراء الرئيس ترامب خلال ولايته الرئاسية المضطربة.

لكن ترامب، الرئيس ذو الطبيعة النرجسية، الذي يعتبر الجميع في خدمة عظمته، لم يوفر محازبيه الذين طالما كانوا له سنداً وعضداً وظهيراً، وهاجمهم بحدة في سلسلة تغريدات، ووصفهم بأنهم «بائسين مثيرين للشفقة ويفتقرون للذكاء»، بزعمه أنهم لم يدعموه بالكامل وبقوة في مزاعمه غير المدعومة بسند حول تزوير الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، إلى جانب رفض طلبه بخطة دعم للأفراد الأمريكيين المتضررين من «كوفيد- 19»، وليس آخراً أبطال حقه في الفيتو لرد ميزانية الدفاع التي لم تلب طلبه بشأن سعيه لإلغاء المادة 239 من قانون الإنترنت، التي تقنن عمل وسائل التواصل الاجتماعي والتي يتهمها بالعمل ضده. كما برر ترامب اعتراضه بسبب إزالة أسماء جنرالات الفيدرالية خلال الحرب الأهلية من القواعد العسكرية.

وإمضاء قانون الميزانية ينص على الحد من قدرة ترامب على السحب الفوري للقوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان، والتي كان يريد بدأها في الثامن عشر من يناير/كانون الثاني الجاري، ويطالب القانون الرئيس برفع تقييم شامل تشارك فيه كل الوكالات العسكرية والأمنية والاستخبارية، يوضح المخاطر والآثار، قبل استخدام أي موارد لتنفيذ خطة خفض عديد القوات وانسحابها من أفغانستان.

قانون نافذ

ميزانية الدفاع الأمريكية البالغة 740 مليار دولار، تحدد كل شيء يخص الدفاع الوطني من عدد السفن التي سيتم شراؤها إلى رواتب الجنود وكيفية مواجهة الأخطار الجيو سياسية. وعلى الرغم من الحجج التي ساقها ترامب للاعتراض على ميزانية الدفاع، فقد رأى زعيم الأغلبية الجمهورية في الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، أن مجلس الشيوخ أجاز مشروع ميزانية الدفاع 59 سنة على التوالي، وليس هناك أي مبرر مهما كان يمنع المجلس من إجازة ميزانية الدفاع للمرة الستين وإبطال الفيتو الرئاسي ليتحول مشروع القرار إلى قانون نافذ رغم أنف الرئيس المنتهية ولايته.

يبدو ترامب الذي خسر محاولته لإعادة انتخابه لفترة ثانية، متمسكاً بزعمه، أو توهمه برأي النفسانيين، أنه هو الفائز الحقيقي بالانتخابات، ولا يقبل نفسياً حسب برمجته العصبية أن يكون من فئة الخاسرين، ولا يوفر أن وسيلة قانونية أو إجرائية لعرقلة إجراءات العملية الدستورية المتمخضة عن نتيجة التصويت يوم الثلاثاء الكبير في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

بريق يتخافت

كما لا يوفر ترامب أي شيء من أجل أن تظل الأضواء مسلطة عليه، ويرفض أن يكون الرئيس المنحسرة الأضواء عنه والذي يتخافت بريقه تدريجياً؛ بل يصر على أن يظل البطل الوحيد على المسرح، وأن يحرم منافسه الديمقراطي الرئيس المنتخب بايدن من أن يكون النجم البازغ.

وقد عبرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، أمس الأول بعد تصويت مجلس الشيوخ المخيب لآمال رئيس تنحسر عنه الأضواء ويدنو أجل مغادرته للبيت الأبيض، بالقول: «ترامب يحاول في الأسابيع الأخيرة من ولايته الرئاسية أن يثير الفوضى»، واعتبرت أن الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ وبديمقراطييه وجمهورييه، وجه إليه رسالة واضحة وقوية مفادها؛ بأن يتوقف الرئيس المنتهية ولايته عن محاولته المستمرة واليائسة والخطِرة من أجل تفجير الوضع في البلاد.

على الرغم من أن غالبية جمهورية في الكونجرس الأمريكي تعترف صراحة أو ضمناً بخسارة ترامب في انتخابات الرئاسية، فإن هناك أقلية جمهورية ما زالت تجاهر بتأييدها لمزاعم ترامب بتزوير الانتخابات، ويقود هؤلاء السيناتور جوش هاولي الذي أعلن أنه سيقود محاولة في اجتماع مجلسي الكونجرس للاعتراض على نتيجة الانتخابات عندما تعرض عليه للمصادقة على قرار المجمع الانتخابي بإعلان فوز بايدن. وبالطبع ستكون خطوة هاولي مجرد عرض مسرحي آخر يتلاءم مع المزاج الترامبي، لكنه لن يستطيع أن يغير حقائق الواقع، مثلما فشلت مزاعم ترامب على «تويتر» ودعاوى محاميه القضائية في الخدش بالنتيجة التي تمثل الحقيقة المضادة للنكران وعدم الاعتراف بالواقع.