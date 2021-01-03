شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يستمر في قصف المدنيين بالحديدة بعد مجزرة العرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أصيب مدنيون، أمس السبت، بقصف صاروخي شنته جماعة الحوثي الانقلابية استهدف مدينة الحديدة، وذلك غداة مجزرة أسفرت عن مقتل خمس نساء ورجلين وإصابة آخرين بينهم أطفال في قصف طال مساء الجمعة قاعة للأفراح في المدينة ذاتها، فيما بدأت عدن تلملم كارثة الهجوم الإرهابي وأعلنت السلطات أن مطار المدينة سيعود إلى العمل اليوم.

وقالت مصادر محلية إن ثلاثة مدنيين أصيبوا أمس بقصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في حي منظر جنوب مدينة الحديدة الذي يشهد موجة نزوح لعدد من الأسر إلى مديرية الخوخة، بسبب استمرار قصف ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية.

وكانت ميليشيات الحوثي قد ارتكبت مجزرة أمس الأول أسفرت عن مقتل خمس نساء ورجلين وإصابة سبعة أشخاص آخرين بينهم أطفال، بعدما استهدفت قذيفة حوثية صالة أفراح في جنوبي الحديدة.

وقال العميد صادق دويد، عضو الوفد الحكومي في اللجنة الأممية في الحديدة لوكالة الصحافة الفرنسية: «ندين الجريمة البشعة التي ارتكبها الحوثيون بقصف صالة أفراح التي راح ضحيتها شهداء وجرحى من المدنيين». وأوضح دويد، أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة بحق أبناء مدينة الحديدة في ظل سريان اتفاق ستوكهولم، يؤكد مضي ميليشيات الإجرام الحوثية في تصعيدها باستهداف اليمنيين وتجمعاتهم السكانية والأعيان المدنية ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني ومتنصلة عن جميع الاتفاقات المبرمة.

جريمة إرهابية

ودان وزير الإعلام معمر الإرياني، المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بقصف عرس نسائي في قاعة المنصور في شارع المطار بمدينة الحديدة، بقذيفة هاون سقطت أمام القاعة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة تسعة من الشهداء والجرحى في حصيلة غير نهائية. وتابع في تغريدة له عبر «تويتر»: «هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، تؤكد نهجها القائم على العنف والقتل وسفك الدماء وعدم الاكتراث بأرواح المدنيين، وهي نتيجة مباشرة لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم وانتهاكات الميليشيات المتواصلة منذ انقلابها». وأعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، السبت، عن انزعاجها من مقتل وإصابة مدنيين في القصف. وقالت البعثة عبر حسابها على «تويتر»: «تُعرب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عن انزعاجها من التقارير التي تُفيد بمقتل عدد من المدنيين ووقوع إصابات أخرى نتيجة القصف على مديرية الحوك في الحديدة ليلة الجمعة وسط خروق أخرى لوقف إطلاق النار أفيد بوقوعها».

عودة الملاحة الجوية

من جانب آخر، أعلنت السلطات في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، عن عودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار المدينة الدولي ابتداء من اليوم الأحد، بعد الهجوم الصاروخي الذي تعرض له قبل ثلاثة أيام، وراح ضحيته أكثر من 25 شخصاً وإصابة أكثر من 130 آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حميد توجيهه، أمس، بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولي من اليوم الأحد، بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي طال المطار الأربعاء الفائت.

وشدد الوزير اليمني على سرعة تجهيز المطار وبدء العمل من اليوم الأحد وقال:«إننا أمام تحدٍ كبير يتحتم علينا جميعاً أن نتكاتف ونعمل بروح الفريق الواحد لأجل عودة عمل المطار للعمل بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي لن يثنينا عن العمل وتفعيل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها رغم الصعوبات والمعوقات».

عبد الملك: هجوم المطار هدفه القضاء على الحكومة

كشف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، عن أن الهجوم الصاروخي على مطار عدن كان يهدف إلى القضاء على الحكومة الجديدة لحظة وصولها إلى عاصمة اليمن المؤقتة، مجدداً اتهام ميليشيات الحوثي بالتورط فيه.

وقال عبد الملك، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، نشرت أمس السبت: «إنه هجوم إرهابي كبير كان يهدف إلى القضاء على الحكومة، لقد كان رسالة ضد السلام والاستقرار في اليمن».

كرر عبد الملك، اتهامات حكومته بأن الحوثيين مسؤولون عن الهجوم الصاروخي على المطار وهجوم بطائرة مسيّرة على قصر المعاشيق، بعد وقت قصير من نقل رئيس الوزراء وحكومته إلى هناك.

وقال عبد الملك: «إن التقنيات المستخدمة في الهجوم الصاروخي على المطار كانت من السمات المميزة لاستراتيجية الحوثيين». وأضاف أن 3 صواريخ دقيقة التوجيه أصابت المنشأة، مستهدفة طائرته وصالة الوصول وصالة كبار الشخصيات في المطار. وأوضح: «كانت دقة التوجيه كبيرة.. كانت عملية ضخمة».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء اليمني إن التحقيقات الأولية والأدلة المادية، تؤكد مسؤولية ميليشيات الحوثي عن الهجوم، إضافة إلى معلومات تشير إلى أن خبراء إيرانيين أعدوا الهجوم المروع الذي خلف 135 قتيلاً وجريحاً بينهم 11 صحفياً.

ووقع الهجوم بعد لحظات من هبوط طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية في المطار. وأثناء نزول أعضاء من الوفد الحكومي، هز الانفجار المدرج؛ حيث اندفع العديد من الوزراء إلى داخل الطائرة أو ركضوا على الدرج بحثاً عن ملجأ.