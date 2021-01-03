شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس وزراء مالي الأسبق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

توفي رئيس وزراء مالي الأسبق، موديبو كيتا عن عمر ناهز 78 عاماً، حسبما قال رئيس الوزراء المؤقت مختار أواني السبت.

ولم يحدد أواني سبب أو يوم وفاة كيتا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2015 إلى 2017. وأشاد أواني في تغريدة على تويتر بـ «ذكرى خادم عظيم للدولة ورجل مفعم بقيم أسلافنا المتمثلة في النزاهة والشرف والكرامة».

وجاء هذا الإعلان بعيد تشييع زعيمة المعارضة المخضرمة سوميلا سيسي، التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا في أواخر ديسمبر/كانون الأول.

وتوفي الرئيس السابق أمادو توماني توري في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما توفي الرئيس السابق موسى تراوري في سبتمبر/أيلول. كان موديبو كيتا واحداً من ستة رؤساء وزراء خلال عهد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطيح به في انقلاب في أغسطس/ آب. ومن عام 2014 حتى تعيينه رئيساً للوزراء، كان موديبو كيتا ممثل الرئيس لمحادثات السلام بين الحكومة وجماعات الطوارق التي تشن تمرداً في شمال البلاد. وأودى العنف بالآلاف في البلاد منذ عام 2012.

كان موديبو كيتا مدرساً في البداية، لكنّه شغل العديد من المناصب العامة من بينها وزير وسفير.