شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الحوار الليبي يطالبون بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس السبت، مجلس الأمن بإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية من ليبيا، فيما تتفاقم الخلافات بين أجنحة حكومة الوفاق، تهدد بشق الحكومة، في حين أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن وجود 7000 مرتزق سوري في ليبيا.

وأضاف 36 عضواً من أصل 74 يمثلون نصف الأعضاء أن تدفق السلاح والمرتزقة يخالف القرارات الدولية بشأن بلادهم.

وطالب الأعضاء، كافة أبناء الشعب الليبي بدعم وتشجيع وتبني مخرجات الحوار السياسي الليبي، للوصول إلى بناء الشرعية الدستورية من خلال إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة بيوم 24 ديسمبر 2021.

ودعا الأعضاء السلطة التنفيذية القادمة إلى العمل لإنهاء مظاهر الانقسام وتوحيد المؤسسات الليبية.

وفي صراع جديد بين أجنحة حكومة الوفاق، تتفاقم أزمة بين وزير المالية فرج بومطاري ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وطالب بومطاري المجلس الرئاسي بالتدخل لإيجاد آلية للتعامل مع الكبير، في خضم الخلافات المتزايدة بين الأخير وحكومة الوفاق .

وحسب مصادر مطلعة، اتهم بومطاري المحافظ برفض تمويل حكومة الوفاق وتعطيل تغذية حسابات الخزانة العامة، نتيجة تأخر إقرار الترتيبات المالية الجديدة.

وأوضح أن «محافظ المصرف المركزي ارتكب مجموعة مخالفات أدت إلى تجميد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر، وأهمها بند الرواتب».

وتكشف المعطيات الجديدة عن زيادة في خصوم محافظ المصرف المركزي ، فخلال شهر سبتمبر الماضي أصدر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا قراراً بمنعه من السفر.

7000 مرتزق

إلى ذلك، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن وجود 7000 مرتزق سوري في ليبيا.

وقال عبدالرحمن لقناة «Ten» إن المرتزقة لم يحصلوا على كامل مرتباتهم التي وعدتهم تركيا بها والمقدرة ب 2000 إلى 3000 دولار.

الكونجرس وهجوم بنغازي

في الأثناء، فشل الكونجرس الأمريكي في تكريم 4 أمريكيين قتلوا في الهجوم الذي استهدف قنصلية بلادهم في بنغازي عام 2012.

وقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز و3 دبلوماسيين آخرين، في الهجوم على مجمع القنصلية في بنغازي، الذي وقع في 11 سبتمبر 2012.

وفي عام 2018، قضت محكمة أمريكية بالسجن 22 عاماً على أحمد أبو ختالة، ليبي الجنسية، بعد إدانته بتدبير الهجوم.

ولم يتحرك إلا في منتصف ديسمبر الماضي عندما مرر تشريعاً لتكريم القتلى، لكن التشريع بحاجة إلى دعم من مجلس النواب حتى يصبح نافذاً.

ومع نهاية يوم أمس الأول الجمعة، لم يصوت مجلس النواب على القرار، مما يعني أنه جرى ترحيل الأمر إلى الدورة التشريعية المقبلة. (وكالات)