شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تجري محاكاة للتطعيم الجماعي قبل إطلاق الحملة الرسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرت الهند محاكاة لعملية التطعيم في جميع أنحاء البلاد أمس السبت، قبل أن تطلق هذا الأسبوع ربما حملة تطعيم ضخمة ضد فيروس كورونا المستجد في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة. وأوصت لجنة حكومية الجمعة باستخدام لقاح استرازينيكا/اكسفورد المضاد لفيروس كورونا، ودارت المحاكاة بشكل خاص على تدريب العاملين في الرعاية الصحية على دمى في المراكز التي تم إنشاؤها خصيصاً لحملة التطعيم القادمة في جميع أنحاء البلاد. وقد تبدأ أولى عمليات الحقن هذا الأسبوع. ولقاح استرازينيكا هو أول لقاح توافق السلطات الهندية على استخدامه الطارئ.

وقال وزير الإعلام الهندي براكاش جافاديكار إن ثلاثة لقاحات أخرى على الأقل في انتظار الموافقة، وهي كوفاكسين من إنتاج شركة بهارات بيوتيك الهندية وزيكوف-دي من إنتاج زيدوس كاديلا الهندية ولقاح سبوتنيك-في الروسي. وقال «الهند ربما هي الدولة الوحيدة التي بها ما لا يقل عن أربعة لقاحات جاهزة».

وتطمح الهند، إلى تطعيم نحو 300 مليون شخص بحلول منتصف عام 2021. وقام «معهد أمصال الهند» (سيروم انستتيوت أوف إنديا) الأكبر في إنتاج اللقاحات في العالم، بتخزين عشرات الآلاف من جرعات لقاح «كوفيشيلد» الذي طورته شركة «أسترازينكا» بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وتم تدريب حوالي 96 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية على تلقيحه.

من جانبه، أعلن الفاتيكان، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستبدأ «في الأيام القليلة المقبلة» وستستهدف بالدرجة الاولى اعتباراً من منتصف كانون الثاني/يناير، العاملين في القطاع الصحي وكبار السن. ولم يشر البيان المقتضب إلى البابا فرنسيس (84 عاماً) ولا عن موعد تلقيه اللقاح.

أوضح البيان «من المحتمل أن تصل اللقاحات في الأسبوع الثاني من كانون الثاني/يناير بكميات كافية تسمح بتغطية احتياجات الكرسي الرسولي ومدينة الفاتيكان». أضاف الفاتيكان أن السلطات اشترت بالفعل ثلاجة لتخزين اللقاح ضد فيروس كورونا في درجة منخفضة وستبدأ بإعطائه اعتباراً من منتصف كانون الثاني/يناير. وستكون الأولوية «للعاملين في الصحة والأمن وكبار السن والموظفين الذين على اتصال دائم بالجمهور».

في غضون ذلك، أطلقت بريطانيا تحديثاً جديداً لقواعد التطعيم في البلاد بعد موافقتها بالسماح بتلقي جرعتين مختلطتين من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، حسبما أفادت به صحيفة «نيويورك تايمز». ووسط حملة التطعيم التي بدأتها بريطانيا، سمح التعديل الجديد بحصول الشخص على تطعيم من لقاح مختلف عن اللقاح الأول الذي حصل عليه في الجرعة الأولى، على الرغم من تحذيرات أطلقها خبراء بشأن عملية تلقي شخص واحد جرعتين من لقاحين مختلفين.

وفي خطوة منفصلة، قررت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع أيضاً منح اللقاحات لأكبر عدد ممكن من الناس، الأمر الذي من شأنه أن يؤخر حصولهم على الجرعة الأخرى لمدة 12 أسبوعاً. وتحتاج كثير من اللقاحات إلى جرعتين تفصل بينهما فترة زمنية معينة حتى تصبح فعاليتها كاملة ضد فيروس كورونا المستجد.