شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم تقني..رؤية الخلايا بدقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور خبراء الفيزياء الضوئية في معهد جامعة طوكيو للعلوم وتكنولوجيا الفوتون، تقنية جديدة أطلق عليها «أدرافت كيو بي أي» لرؤية الخلايا الحية البشرية من الداخل بدقة كبيرة، من خلال استخدام تقنية الفحص المجهري الضوئية، أو تصوير «الطور الكمي» عبر مستشعر الصور.

وأشار العلماء إلى أن تقنية التصوير (الطور الكمي)، أداة قوية لفحص الخلايا الفردية، لدقتها في إعطاء قياسات دقيقة ومفصلة، مثل تتبع معدل نمو الخلية، وفقاً للتحول في موجات الضوء.

وقال تاكيرو أيجوتشي، الأستاذ المساعد في معهد جامعة طوكيو لعلوم وتكنولوجيا الفوتون: «التقنية الجديدة لا تحتاج إلى ليزر خاص أو مستشعرات ولا تسبب التسمم الضوئي. وتمتلك قدرة كبيرة على رؤية الجسيمات الدقيقة في الخلية بأكملها دون الحاجة إلى أي إضافات أو مواد، كما هو الحال في التقنيات الحالية».

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