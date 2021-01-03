شكرا لقرائتكم خبر عن موقع «فعاليات الشارقة» يطلق حملة تعريفية بالإمارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلق الموقع الإلكتروني «فعاليات الشارقة»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمس الأول الجمعة، الحملة الترويجية لإمارة الشارقة «#SeeSharjah» تشرق بفعالياتها، التي تستهدف التعريف بالمكتنزات السياحية والمعرفية في الإمارة، وتتضمن الفعاليات والأنشطة المختلفة وفق أجندة الشارقة لعام 2021 لاستقطاب الزوار ودعم الجهود الترويجية في الإمارة.

وتأخذ الحملة التي تستمر حتى نهاية مارس القادم، زوار الموقع الإلكتروني «فعاليات الشارقة» إلى مكتنزات الإمارة المتنوعة، التي باتت مقصداً للسياحة العائلية المحلية والعالمية، لتنوعها البيئي الفريد وإرثها التاريخي الأصيل، ومعالمها الفكرية والثقافية والسياحية ومسارحها وهندسة عمارتها المتميزة وأسواقها القديمة، وتطوف بهم حول مختلف أماكن ومدن الإمارة بما لديها من أنشطة مائية وجبلية تحاكي طبيعتها الجغرافية المتميزة.

ووفقاً لطارق سعيد علاي، مدير المكتب، فإن الحملة تحاكي إرث إمارة الشارقة الغني بالمكتنزات التاريخية والثقافية والعلمية، وما تشهده من قفزات تطويرية نوعية وتوجهات مستقبلية مبشرة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وبين أن الحملة تأتي بالتزامن مع إعلان أجندة الشارقة لعام 2021، التي تتضمن حزمة وافرة من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والأنشطة المختلفة، لمختلف القطاعات لتزويد المتابعين بالمعلومات واستقطابهم وفق اهتماماتهم، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة أصبحت من أهم نقاط الجذب الثقافي والمعرفي والسياحي على مستوى العالم لتنوع برامجها وثراء فعالياتها وأنشطتها المختلفة إضافة إلى طبيعتها الفريدة والخلابة.

مسابقة «#SeeSharjah»

وتتضمن حملة الموقع الإلكتروني، فعاليات الشارقة مسابقة «SeeSharjah» الرامية إلى تعريف الجمهور بالأجندة الإلكترونية الجديدة بفعالياتها وأنشطتها المختلفة، وتعزيز الجذب السياحي للإمارة، باستقطاب أفراد المجتمع لمعايشة تجربة اكتشاف معالم الشارقة، وتاريخها وعبق تراثها وتأمل هندسة عمارتها والاستمتاع بسحر شواطئها وجبالها وصحرائها، وتخليد زيارتهم بالتقاط صورهم ومشاركتها، لينقلوا مشاهداتهم في الشارقة إلى العالم من خلال الوسم الخاص بالحملة.

وتتضمن المسابقة فئات مختلفة، يتم طرحها تباعاً ويجري الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة، للتركيز على جميع مناطق إمارة الشارقة والتقاط أجمل الصور والفيديوهات، ويتم اختيار فائز لكل فئة، وفي ختام المسابقة، تجمع المواد الفائزة لجميع الفئات، وتخضع للتصويت من قبل الجمهور لتحديد أفضل فيديو أو صورة تستحق أن تفوز في مسابقة «#SeeSharjah».

ومن ضمن الأنشطة الأخرى للحملة، توزيع مجموعة من البراويز الكبيرة والصغيرة في مواقع مختلفة حول إمارة الشارقة للترويج لحملة #SeeSharjah والموقع الإلكتروني «فعاليات الشارقة»، من خلال تشجيع الأفراد على التقاط صورهم مع هذه البراويز التي ستنتشر في أرجاء مدينة الشارقة وخورفكان، ومن ثم رفع الصور على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مع استخدام الوسم الخاص بالحملة، وسيتم اختيار أفضل صورة تم التقاطها مع البرواز من خلال وسم الحملة.

يوم مع مؤثر

ولتسليط الضوء على إمارة الشارقة بمختلف جوانبها، تتناول الحملة تصوير أفلام قصيرة غير تقليدية تستضيف عدداً من الشخصيات المؤثرة في إمارة الشارقة من قطاعات مختلفة، ليأخذوا الجمهور بجولة حول إمارة الشارقة، ويشاركون أنشطتهم اليومية في الإمارة، لتعريف الجمهور على أماكن جديدة من خلال متابعة يومهم في الشارقة.

