شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة «الجندي» تنطلق بحلة جديدة لتواكب التطورات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مجلة «الجندي» العسكرية الشهرية التابعة لوزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت 2 يناير 2021، حلتها الجديدة، ورقياً ورقمياً على جميع منصاتها الإعلامية الإلكترونية والمطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت «الجندي» إن الهوية الجديدة جاءت لتواكب التطورات وتلبي التطلعات بتقديم محتوى نوعي في الشكل والمضمون، وتقدم بشكل عصري كل ما هو جديد في عالم الإعلام العسكري.

وتناولت المجلة في عددها الجديد رقم 564 لشهر يناير 2021، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «الإمارات 2020.. إنجازات رغم التحديات» مستعرضة إنجازات الإمارات الكثيرة، وعلى كل الصعد، فنحن في دولة لا تؤمن قيادتها بالمستحيل ولا توقفها المحن والأزمات عن تحقيق حلم الآباء المؤسسين.

ويرصد العدد، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وخصصت المجلة ملفها الرئيسي للحديث عن الأقمار الاصطناعية العسكرية، وفي باب «لقاء العدد»، التقت «الجندي» مدير عام شركة جنرال أتوميكس الإقليمي، وفي باب «دراسات وتحليلات»، أعدت مجلة «الجندي» دراسة بعنوان: «تأثير استراتيجية منع الوصول والحرمان من الدخول على الأمن العالمي»، كما نشرت دراسة بعنوان: «الرادارات السلبية.. هل ستغير قواعد اللعبة في الدفاع الجوي؟» ودراسة ثالثة بعنوان: «برنامج تحديث بي 52 (B-52) ستراتوفورتس».

ونشرت تقريراً بعنوان «إكسبو 2020.. بوصلة المستقبل لعالم ما بعد الجائحة»، وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلة «الجندي» تأسست في عام 1973، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وتحرص المجلة بنسختها المطبوعة وموقعها الإلكتروني (Aljundi.ae) ومنصاتها الرقمية (@aljundijournal)، على رصد ومواكبة كل جديد في عالم الإعلام العسكري (وام)