شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز البحوث المشتركة بين «كهرباء» وجامعة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بمقر الجامعة. وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمي ودور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع المحلي. حضر اللقاء الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور عبدالله شنابلة مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة، والدكتور شوقي غناي رئيس قسم تمويل البحوث، وعدد من مديري الإدارات بالجامعة.

وعرض مدير الجامعة مؤشرات التطور المستمر للجامعة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات سواء البحثية منها، أو التعليمية والتدريسية وكذلك مساهمة الجامعة المستمرة في خدمة وتنمية المجتمع المحلي، مؤكداً أن الجامعة من كبرى جامعات الدولة من حيث عدد الطلبة الدارسين بها والبالغ عددهم أكثر من (16500) طالب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك عدد البرامج الدراسية.

من جانبه أشاد سعيد سلطان السويدي بدور الجامعة في خدمة قضايا المجتمع المحلي ومساهمتها العلمية في مجال البحث التطبيقي والموجه لتنمية وتطوير المجتمع، مؤكداً على وجود العديد من فرص التعاون البحثي المشترك بين الجامعة والهيئة، وبصفة خاصة في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، والعمل من خلال البحث العلمي على دراسة وبلورة احتياجات إمارة الشارقة في هذا المجال.

بحوث مشتركة

كما قدم الدكتور عبدالله شنابلة خلال اللقاء عرضاً تفصيلياً لعدد من المشروعات البحثية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً في مجالات الطاقة والمياه، والتي من أهمها في مجال المياه البحث المتعلق بحركة وجودة مياه البحر حول محطة الحمرية لتحلية المياه في الشارقة.

وكذلك البحث المرتبط بالتوزيع الزمان- المكاني لمناسيب ونوعية المياه الجوفية في الشارقة، حيث تم تشكيل فريق مشترك من الجامعة والهيئة لجمع البيانات من الآبار المتوفرة، ودراسة تطوير سياسات وممارسات إعادة استخدام المياه الرمادية في الشارقة، حيث إن إعادة تدوير المياه الرمادية تؤدي إلى تقليل الطلب على تحلية المياه وتقليل استهلاك المياه الجوفية.

وفي مجال الطاقة توجد العديد من المشروعات البحثية الجاري العمل بها حالياً من خلال الفرق البحثية بالجامعة ومنها الدراسة الخاصة بنظام تكييف هواء مبرد يعمل بالطاقة الشمسية، وذلك بهدف تصميم نظام تبريد بالامتصاص الحراري الشمسي بسعة 10 أطنان في إمارة الشارقة، ومن الدراسات التي تم عرضها خلال اللقاء أيضاً دراسة المجمع الحراري الكهروضوئي الهجين، وفقاً للرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تنفيذ مصادر بديلة للطاقة، كذلك تهتم إحدى الدراسات بالتحليل الاقتصادي التقني والبيئي لأنظمة الهواء الصالح للشرب (إنتاج المياه من الهواء الرطب).

كما تم خلال اللقاء اقتراح مزيد من الأفكار والموضوعات البحثية سيتم دراستها والبدء في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.