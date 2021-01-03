شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا الحصن.. إنجازات ملموسة وخدمات متميزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الحصن: محمد الوسيلة

نجحت بلدية دبا الحصن خلال العام الماضي في تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها للمدينة، ومضت البلدية في تنفيذ خطط عملها بالكفاءة المطلوبة برغم ظروف جائحة كورونا التي كانت تداعياتها السمة الأبرز للعام الماضي، حيث تمكنت البلدية من بذل جهود كبيرة على مدار الساعة في مكافحة الوباء بالتعاون مع الجهات المختصة لتطهير وتعقيم مختلف المناطق والشوارع، إضافة إلى تكثيف جولاتها التفتيشية على الأسواق والمرافق الحيوية حفاظاً على صحة السكان من منطلق دورها في خدمة المجتمع والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في المدينة الفاضلة، كما حققت البلدية قفزة نوعية في زيادة المساحات الخضراء في المدينة، وحصلت بتميزها على شهادات عالمية وخدمات شاملة الى جانب جهودها المتواصلة في مكافحة وباء كورونا.

كشف طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن في حديث مع ”الخليج 365” عن أن إدارته رغم ظروف الجائحة حققت نجاحاً كبيراً في زيادة مساحة الرقعة الخضراء في المدينة بعد أن بلغ إجمالي المساحات المزروعة في العام الماضي حوالي 160500 متر مربع، بنسبة زيادة في المساحات الخضراء الجديدة والمعاد تأهيلها بلغت 17.5%، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تعزيز المظهر الحضاري لمختلف مدن الإمارة الباسمة.

وأشار إلى أن الأنواع المزروعة تباينت ما بين الأنواع التجميلية والفواكه، والمسطحات الخضراء وأشجار الزينة، والأشجار المعمرة، وأشجار النجيل، والورود بأنواعها المختلفة إضافة إلى مغطيات التربة التجميلية، والمسطحات الخضراء التي تعطي بعداً جمالياً ومظهراً حضارياً للمدينة الفاضلة.

وأضاف أن البلدية نفذت عدداً كبيراً من المشاريع الزراعية العام الماضي أبرزها كاسر الأمواج في جزيرة الحصن بعد أن تمت زراعة وإعادة تأهيل الكاسر بمساحة إجمالية بلغت نحو 6000 متر مربع من نبات الأيبوميا لتغطية الكاسر مع صيانة شبكة الري القائمة وتركيب خطوط تنقيط جديدة، إلى جانب زراعة دوار الديوان وإعادة زراعة حوالي 1200 متر مربع داخل دوار الديوان بالنباتات المستديمة، ومغطيات التربة بهدف الإبقاء على شكل الدوار طوال العام، واستخدام نباتات صبار جلد النمر والستكريزيا.

حديقة الميناء

واكد أن إدارته نفذت العام الماضي أيضاً مشروع حديقة الميناء بزراعة نحو 2800 متر مربع من المسطحات الخضراء في الحديقة مع زراعة عدد 15 شجرة غاف تزامناً مع فعاليات أسبوع التشجير، فضلاً عن تصميم وزراعة دوار الكورنيش بمساحة 2000 متر مربع، بنظام المدرجات باستخدام نباتات متعددة في التنسيقات، بالإضافة إلى زراعة غابة خلف مصنع الثلج القديم بغرس 46 شجرة متنوعة.

ونوه إلى أن البلدية ضمن إنجازات العام الماضي انتهت من زراعة شارع الكورنيش بمساحة إجمالية بلغت 5000 متر مربع، حيث تمت زراعة الشارع بالمسطح الأخضر بالإضافة إلى زراعة 17 نخلة مع تزيين أحواض النخيل بالورود الموسمية.

وفي مجال الصحة العامة ومراقبة الأسواق أوضح اليحيائي أن كوادر البلدية من مختلف الأقسام نفذت 5870 جولة تفتيشية العام الماضي.

457 عقد إيجار

أما عن الخدمات الشاملة التي تقدمها البلدية لسكان المدينة فقد أشار إلى أن عدد عقود الإيجار المصدقة التي أصدرتها البلدية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث العام الماضي بلغ 457 عقداً.

مكافحة جائحة كورونا

وحول جهود البلدية لمكافحة وباء كورونا قال اليحيائي إن البلدية بذلت ولا زالت تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة الوباء حيث تمكنت طواقم البلدية بالتعاون مع مركز شرطة دبا الحصن الشامل، وشركة الشارقة للبيئة (بيئة) من تنفيذ عملية تعقيم شاملة لجميع أحياء ومناطق المدينة.

العمل عن بعد

ولفت إلى أن إدارته ضمن سعيها المستمر لخدمة سكان المدينة بسهولة ويسر في ظل الظروف الطارئة جراء وباء كورونا، فعلت نظام العمل «عن بعد» لأغلبية الموظفين باستخدام الوسائل والتقنيات الذكية، ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حرصاً منها على سلامة الموظفين والمتعاملين، وتماشياً مع التدابير الاحترازية الحكومية، مشيراً إلى أن الأزمة بينت التطور التقني الكبير الذي حققته البلدية خلال السنوات الماضية ما أتاح لها إمكانية مواصلة العمل، وعدم انقطاعه عبر منظومة البرامج والأنظمة الذكية التي تمتلكها.

وأشار إلى نجاح البلدية العام الماضي في الحصول على ثلاث شهادات أيزو في أنظمة الجودة.

