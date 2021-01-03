شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال الرجل «الذئب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتشرت صور رجل باكستاني يرتدي قناع ذئب مخيف ليلة رأس السنة الجديدة. وقبض على الرجل من بيشاور بعد أن اشتكى الناس ضده لمحاولته ترهيب الأطفال في الشوارع، وحددت الشرطة هوية المتهم أسد خان، من سكان حي موتي في بيشاور. وفي دفاعه عن نفسه، قال الرجل إنه ليس لديه أي نية لإخافة السكان المحليين، لكنه «كان يرتدي القناع بما يتماشى مع إجراءات التشغيل المعيارية الحكومية لفيروس كورونا».

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