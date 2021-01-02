بعد تغيبه في ظروف غامضة.. الاهتداء لمكان تواجد موظف شرطة في الصويرة

تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش أنه جرى، اليوم السبت، من الاهتداء لمكان تواجد موظف شرطة برتبة عميد شرطة، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، وذلك بعدما كان يشكل موضوع بلاغ للبحث لفائدة العائلة بعد تغيبه في ظروف غير معلومة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت، بتاريخ 28 دجنبر من السنة المنصرمة، ببلاغ حول تغيبالمعني بالأمر عن منزله ومكان عمله بشكل مفاجئ، قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات الميدانية تغيبه بشكل إرادي وانتقاله لمدينة مراكش، حيثيتم إخضاعه حاليا لبحث من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الغياب، والتي يحتمل أن لها علاقة بمشاكل شخصية ومادية.

وأضاف المصدر ذاته أنه وفي انتظار نتائج الأبحاث في شقها القضائي، فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا في مواجهة المعنيبالأمر، وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية الضرورية بخصوص الغياب غير المبرر عن العمل.