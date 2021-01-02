بني ملال.. العثور على جثة شاب لقي مصرعه في ظروف غامضة قرب مؤسسة تعليمية

عثر مواطنون، اليوم السبت، على جثة شاب في العشرينيات من عمره، مرمية في جنبات الطريق، قرب إعدادية داي وسط مدينة بني ملال.
وحسب المعطيات المتوفرة من عائلة الضحية، فإن الهالك عثر على جثته بجنبات الطريق، في ظروف لاتزال غامضة إلى حدود الساعة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف عناصر السلطات المحلية، وعناصر الشرطة العلمية، والتقنية، والوقاية المدنية، التي حلت في مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
وأودعت جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، من أجل تحديد أسباب الوفاة، بناء على تعليمات النيابة العامةالمختصة.
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