مراكش.. البرد يقتل “متشرد” داخل “قادوس”

عثر مواضنون مساء اليوم السبت، على جثة متشرد داخل “قادوس” بدوار السراغنة بمنطقة جيليز بمراكش لقي مصرعه في ضروف غامضة.

ورجحت مصادر محلية، أن تكون موجة البرد التي تشهدها المدينة الحمراء في الآونة الأخيرة قد تسبب في مصرع الضحية داخل “القادوس” الذي اتخذه مسكنا له قبل أن يفارق الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف السلطات المحلية، وعناصر الشرطة العلمية، والتقنة، والوقاية المدنية، التي حلت في مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.

هدا وقد جرى نقل جثة الهالك الى قسم مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي محمد السادس بمراكش وفقا لتعليمات النيابة العامة المختصة قصد إخضاعها لتشريح الطبي.