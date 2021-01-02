يستقبل فريق ريال مدريد مساء اليوم السيت، ضيفه سيلتا فيغو على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة مدريد، ضمن مباريات الجولة17 في إطار بطولة الدوري الإسباني.
ويسعى الريال ثاني الترتيب العام في “الليغا” لمصالحة الجماهير بعد لقاء إلتشي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، ومواصلة مطاردة المتصدر أتلتيكو مدريد .
ويأمل سيلتا فيغو في مواصلة عروضه القوية اذ لم يتذوق الفريق الخسارة منذ 6 مباريات في الليغا.
ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة برصيد 33 نقطة متأخرا بنقطتين عن جاره أتلتيكو، فيما يحتل سيلتا فيغو المركز الثامن برصيد 23 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجولة 17 من الدوري الإسباني.. ريال مدريد يبحث عن الصدارة في مباراته أمام سيلتا فيغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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