كأس العرش.. اتحاد طنجة “يتفوق” علی المولودية الوجدية بثلاثية

نجح فريق اتحاد طنجة في تجاوز عقبة المولودية الوجدية بثلاثية نظيفة لحساب منافسات كأس العرش.

وبسط فارس البوغاز سيطرته علی المواجهة مستغلا طرد المدافع عبد الله خفيفي في الدقيقة 29 من عمر المباراة التي احتضنها ملعب طنجة بقيادة الحكم رضوان جيد.

وافتتح الاتحاد النتيجة في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب اكسيل مايي، وسجل الشيبي الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل ان يوقع فوزي عبد المطلب الهدف الثالث في الوقت بدل الضاٸع من المواجهة.

وكرس سندباد الشرق تواضعه في البطولة بمغادرة مسابقة الكأس، في وقت أكد اتحاد طنجة الوجه الذي ظهر به منذ انطلاق فعاليات الموسم الرياضي الجاري.

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