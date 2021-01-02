المناداة علی لاعب منتخب أقل من 20 سنة لمباراة مالقا وألباسيطي

يسافر هيثم عبيدة، لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة رفقة فريقه مالقا لمواجهة فريق الباسيطي، لحساب منافسات الدوري الاسباني في قسمه الثاني.

وجاء الحاق هيثم بالفريق الأول لمالقا بعد المستويات الجيدة التي قدمها رفقة الفريق الرديف، وكذا رفقة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، والذي قاده لبلوغ نهاٸيات كأس افريقيا خلال دورة تونس، التي توج فيها بلقب أفضل لاعب.

والتحق هيثم بفريق مالقا قادما من مدرسة برشلونة سنة 2017.

وأثنی مدرب مالقا علی الدولي المغربي، مبرزا أن تألقه رفقة الفريق الرديف والمنتخب المغربي جعله يلحقه بتداريب الفريق الأول، مبرزا أنه يقدم مستويات كبيرة تجعله لاعبا واعدا.

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