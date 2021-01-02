كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 1171 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 381 حالة جديدة، منها 286 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الشمال، سجلت 215 حالة، منها 93 حالة بطنجة. وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 145 حالة، منها 41 بسلا. وبجهة سوس ماسة سجلت 120 حالة، وبجهة مراكش آسفي سجلت 79 حالة، وبجهة الشرق سجلت 63 حالة، ثم 53 بجهة فاس مكناس، و54 حالة ببني ملال خنيفرة، ثم 6 حالات بدرعة تافلالت، و10 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، و37 حالة بجهة كلميم واد نون، و18 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1171 بكورونا.. 50% في جهتي البيضاء والرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.