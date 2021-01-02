السيسي: دعمُنا للتضامن العربي نهج استراتيجي راسخ

السبت 2 يناير 2021

نقل وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، لرئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، رسالة من أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية، لتحقيق وحدة الصف العربي.



وذكرت الرئاسة المصرية، أن السيسي استقبل وزير الخارجية الكويتي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية الكويتي، نقل إلى الرئيس المصري، رسالة من أمير دولة الكويت، تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية، لتحقيق وحدة الصف العربي.

كما أكد على الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيزها، مع الإشادة بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر، تحت قيادة السيسي، في حماية الأمن القومي العربي، والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة، في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

وقال الناطق الرئاسي، إن الرئيس المصري أكد على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء، ودعم التضامن العربي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية، وصون أمنها القومي.

وقد تم التوافق، في ختام اللقاء، على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر والكويت في هذا السياق، خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية، والحفاظ على الأمن القومي العربي.