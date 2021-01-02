أنور قرقاش: دعواتنا للأخ الكبير عمرو موسى بالشفاء العاجل

السبت 2 يناير 2021

أعرب د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن تمنياته للأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، بالشفاء العاجل من فيروس «كورونا». وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «دعواتنا للأخ الكبير الأستاذ #عمرو_موسى بالشفاء العاجل ونسأل الله عز وجلّ أن يحفظه وأن يعطيه الصحة والعمر المديد».



وأصيب، عمرو موسى، بفيروس «كورونا»، وفق ما ذكر مكتبه الإعلامي، الذي أكد أنه يخضع للحجر المنزلي حالياً. وأفاد المكتب الإعلامي لموسى في بيان، بثبوت إصابته بمرض (كوفيد 19)، الناجم عن فيروس «كورونا»، وذلك بعد فحص أجراه الخميس. وأوضح البيان، أن موسى يخضع حالياً للعزل المنزلي، وأن حالته الصحية مستقرة؛ ويتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء. وطلب موسى من كل الأصدقاء والأقارب ممن بادروا بالسؤال عنه، بالدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.