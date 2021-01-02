شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ينعى عقيدة المهيري والان مع التفاصيل

السبت 2 يناير 2021 نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفقيد عقيدة علي المهيري الذي توفي اليوم السبت.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "رحم الله تعالى عقيدة علي المهيري الذي سخر خبرته في خدمة مجتمعه ووطنه على مدى عقود من العطاء.. من رجالات الدولة المخلصين وأبنائها الأوفياء.. تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه.. وخالص العزاء والمواساة إلى عائلته وذويه."

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