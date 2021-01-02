شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على 4 إرهابيين في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

قضت قوات الأمن الجزائري اليوم على أربعة إرهابيين ببلدة "مسلمون" بمحافظة تيبازة شمال غرب العاصمة الجزائرية. وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن العملية نفذت في إطار مكافحة الإرهاب أثناء عملية بحث وتمشيط, مبينة أن قوات الجيش حجزت بعد العملية مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة وبندقيتين مضختين.

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