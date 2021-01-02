شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى إثر وقوع انهيار أرضي في النرويج والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد القتلى في النرويج إلى ثلاثة، اليوم السبت، إثر وقوع انهيار أرضي في بلدة آسك الجنوبية هذا الأسبوع، بحسب الشرطة النرويجية. وانتشلت خدمات الطوارئ جثة ثالثة في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم في منطقة تم العثور فيها على شخص آخر قبل ساعات قليلة، وذلك حسبما أعلن قائد الشرطة روي الكفيست. وأدى الانهيار الأرضي الذى وقع فى ساعة مبكرة من يوم الأربعاء الماضى إلى أضرار جسيمة فى بلدة آسيك. وتم الإبلاغ عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح وانهيار تسعة منازل في البلدة 40/ كيلومترا شمال شرقي أوسلو. واضطرت السلطات إلى نقل حوالي 1000 شخص إلى أماكن آمنة.

كانت هذه تفاصيل خبر 3 قتلى إثر وقوع انهيار أرضي في النرويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.