شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 2520 إصابة بكورونا والمغرب 1171 والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 186408 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131300، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1476 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة.

فيما سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 442141.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 27 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7452، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 412168 .