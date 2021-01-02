شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا اليومية والان نبدء بالتفاصيل
فقد تم الإبلاغ عن أكثر من 57700 حالة إصابة بالعدوى في البلاد خلال فترة 24 ساعة، وهو رقم غير مسبوق حتى الآن.
في الوقت نفسه تم تسجيل 445 حالة وفاة جديدة.
بلغ عدد الإصابات الجديدة لكل مئة ألف شخص في غضون سبعة أيام حوالي 400 شخص على مستوى البلاد عموما.
ترجع الإصابات الجديدة إلى نوع جديد من الفيروسات ربما يكون أكثر عدوى، وهو نوع متفش بصورة أكبر في لندن وجنوب وشرق إنجلترا.
وتقول التقارير إن مستشفيات لندن وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.
ولهذا يتم إيواء المرضى في الممرات أو يضطرون إلى الانتظار لمدة ساعات داخل سيارات الإسعاف حتى يتوفر سرير مجاني.
ونصح أندرو جودارد رئيس الكلية الملكية البريطانية للأطباء، المستشفيات في جميع البلاد بالاستعداد لمواجهة ظروف مماثلة، وقال لشبكة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "هذا النوع الجديد من الفيروس هو بالتأكيد أكثر عدوى وينتشر في جميع أنحاء البلاد".
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