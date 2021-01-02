شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 364 وفاة و11831 إصابة بكورونا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن إيطاليا سجلت 364 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم السبت مقابل 462 في اليوم السابق، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 11831 من 22211. وبلغ إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في إيطاليا 74985 منذ الكشف عن ظهور المرض في 21 فبراير شباط، وهي أعلى حصيلة في أوروبا والمرتبة الخامسة في العالم. وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت مليونين و141 ألفا حتى الآن.

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