كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراة الإمارات

رياضة 2021-01-02 | 21:27 1,122 مشاهدة أعلنَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قائمة اسود الرافدين لمباراة الامارات الودية والتي ستقام في دبي بالثاني عشر من الشهر الجاري ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة. ووجهَ كاتانيتش الدعوة لـ(24) لاعباً، وهم كل من: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وحسن رائد وريبين وسولاقا وميثم جبار وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم لخط الدفاع. وضمت القائمة، أيضا، اللاعبين أمجد عطوان وصفاء هادي وابراهيم بايش ومازن فياض وشريف عبد الكاظم ومحمد قاسم وسجاد جاسم وحسين علي وشيركو كريم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمود خليل لخط الهجوم. وسيسافرُ وفد منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل إلى دبي لخوض المباراة الودية، فيما سيعود من الامارات بالثالث عشر إلى العراق. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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