بالصور.. موقع اغتيال سليماني والمهندس الان

تنشر وكالة الخليج 365، صورا لاحياء ذكرى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في مكان حادث اغتيالهما قرب مطار بغداد. الصور ادناه بعدسة علي جاسم

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