العراق.. طقس مستقر خلال الأسبوعين المقبلين

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، استقرار طقس البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال مدير البيئة في الهيئة محمود عبد اللطيف في بيان، إنه "من المتوقع أن يستمر طقس العراق مستقرا خلال الأسبوعين المقبلين مع اعتدال في درجات الحرارة ومن المتوقع أن يؤثر حسب توقعات الطقس بعيدة المدى".

وأضاف أن "منخفضا جويا من البحر المتوسط سيؤثر على البلاد يوم السبت ١٦ كانون الثاني ٢٠٢١ ويسبب تساقط أمطار خفيفة يومي الأحد والاثنين ١٧ و ١٨ كانون الثاني ٢٠٢١ في المنطقتين الشمالية والوسطى ابتداء من الأقسام الغربية باتجاه الأقسام الشرقية وتكون أكبر الكميات أقصى شمال البلاد (دهوك وزاخو وشمال الموصل)".