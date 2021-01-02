اعتقل بسبب تمزيقه صورة 'سليماني'.. عائلة المغربي تطالب 'حماس' بالإفراج عنه

طالبت عائلة الشيخ مجدي المغربي المعتقل لدى حركة "حماس" على خلفية تمزيقه صورة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالإفراج عنه، وذلك بعد توقيفه منذ 3 أيام.
وقالت العائلة في بيان لها: "إن الشيخ مجدي ما يزال معتقلا بعد تمزيقه صورة قاسم سليماني في غزة، حيث لا يعلم أحد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة له، مما سبب خوفاً لدى عائلته وأطفاله".
وقبل ثلاثة أيام، اتهمت عائلة الشيخ مجدي قوة من الأمن الداخلي التابع لحركة "حماس" باعتقال ابنها، بتهمة تمزيق صورة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.
وقبل ثلاثة أيام، اتهمت عائلة الشيخ مجدي قوة من الأمن الداخلي التابع لحركة "حماس" باعتقال ابنها، بتهمة تمزيق صورة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.
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