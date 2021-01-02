جورج وسوف يرد على تهنئة من فنان عراقي

رد سلطان الاغنية العربية جورج وسوف، على تهنئة قدمها الفنان العراقي مصطفى العبد الله له بالعام الجديد.

وقال وسوف في رسالة، "مصطفى العبد الله النجم الحلو الشاب الحلو ان شاء الله ايامك كلها حلوة ونشوفك من نجاح الى نجاح، متابعك وانت شخص حلو ومهضوم".

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