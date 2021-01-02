سفير الكويت لدى السعودية: أهمية بالغة للقمة الخليجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد سفير دولة الكويت لدى السعودية، أهمية الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل ما تشهده المنطقة.

وقال السفير الشيخ علي الخالد الجابر الصباح في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس": "إن القمة التي تستضيفها المملكة تأتي وسط أجواء أخوية وإيجابية بين قادة دول مجلس التعاون ما يعكس روح المسؤولية والإيمان الصادق بأهمية تعزيز التضامن الخليجي في مواجهة التحديات المشتركة وإحلال السلام والاستقرار لصالح دول وشعوب مجلس التعاون".



وأشار إلى أن "منطقة الخليج العربي تواجه قضايا وتحديات اقتصادية وتنموية وسياسية كبيرة"، لافتا إلى أن قادة دول مجلس التعاون سيناقشون جميع هذه القضايا والتحديات برؤية واحدة تنطلق من إيمانهم بالمصير المشترك وحرصهم على حفظ مصالح دول المنطقة وشعوبها".

وأضاف: "القمة تأتي بعد فقدنا لأحد أعمدة المنظومة الخليجية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان يسعى دائما للتضامن والوحدة الخليجية ولكل ما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأكد الثقة في أن أعمال هذه القمة ستتكلل بالنجاح بفضل الله ثم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

وتشهد المنطقة تحركات على قدم وساق للإعداد للقمة التي تستضيفها السعودية في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، وسط تطلعات أن تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.