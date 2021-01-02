لفضح الفساد بطرابلس.. اختطاف مسؤول ليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف عددا من النشطاء الليبيين، السبت، عن اختفاء مسؤول بالرقابة الإدارية بعد فضحه فساد في جهات رقابية بالعاصمة طرابلس.

وأكد النشطاء اختطاف مدير إدارة الإعلام بهيئة الرقابة الإدارية عماد المزوغي، من قبل جهات مجهولة، بعد ظهوره في وسائل إعلام متحدثا عن الفساد بإدارة الرقابة على الأغذية والأدوية الليبية.



وأكدت مصادر حقوقية في طرابلس لـ"الخليج 365"، رفضت الإفصاح عن اسمها، صحة تلك الأنباء عن اختفاء المزوغي، مؤكدة أن الجهة التي اختطفته هي من حاولت اقتحام مقر هيئة الرقابة نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي وقت سابق اقتحمت عناصر مسلحة من المليشيات مقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الليبية طرابلس، لإجبار الهيئة على تعيين وكيل جديد تابع لها، ما أدى لتبادل إطلاق النار بين قوات التأمين والمليشيات المهاجمة.



وتقع العاصمة طرابلس أسيرة لأكثر من 35 مليشيا رئيسية، إضافة إلى عدد من المليشيات الصغيرة وتنظيمات إرهابية مسلحة تابعة لمدن مصراتة والزاوية، علاوة على تشكيلات مسلحة من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لدعم مليشيا فايز السراج.

ابتزاز سياسي



وفي ظل حالة الانفلات الأمني والإفلات من العقاب تعرض عددا من كبار المسؤولين في طرابلس لعمليات تهديد أو اختطاف، كان أبرزها خطف وزير الإعلام محمد بعيو وتهديد وزير المالية فرج بومطاري بالقتل، ومحاولة اقتحام مبنى رئاسة الوزراء بطريق السكة.

وهدفت معظم هذه العمليات إلى الابتزاز السياسي من قبل قادة المليشيات لتعيين أقاربهم في مناصب كبرى، حيث أبرزها اختطاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام.

ووصلت حالات الخطف والابتزاز إلى المسؤولين غير السياسيين حيث قامت إحدى المليشيات باختطاف رئيس مركز طرابلس الطبي، نبيل العجيل، أواخر 2019 لإجباره على الاستقالة لتعيين آخر في منصبه.





ومؤخرا أصدر النائب العام الليبي حزمة من إجراءات الضبط القضائي ضد عدد كبير من المسؤولين الليبيين بتهم فساد واستغلال المال العام والتربح وغيرها.

وتضمنت قرارات الضبط والإحضار مدير مصرف ليبيا الخارجي محمد بن يوسف، ومدير قطاع الاستثمار بالمصرف، الشارف شلبي، وهو صهر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بتهمة إصدار المصرف ما يقرب من 80 مليون دولار، في استثمارات غير مدرجة، ترتب عنها ضرر جسيم بالمال العام.

وطالت الاتهامات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، والذي تم اتهامه بالتستر على مسؤولين متهمين بالفساد وحمايتهم، بإخفائه تقريراً بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة في حكومة السراج.

ويعاني أكثر من مليون ليبي من ضنك المعيشة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا.

كما يعاني أكثر من 392 ألف ليبيا من النزوح داخليا وانتشار 585 ألف مهاجرا ولاجئا، فيما تتطلب عملية تمويل المساعدات نحو 129.8 مليون دولار أمريكي.