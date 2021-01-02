عودة السودان.. جولة جديدة لمفاوضات سد النهضة الأحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستأنف، يوم غد الأحد، مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، بعد جمود استمر لشهور.

ونقلت وكالة السودان الرسمية للأنباء، عن مصدر مسؤول، قوله إن وزيري الخارجية والري في الخرطوم سيشاركان في اجتماع الغد، الذي ستترأسه بانادورا وزير التعاون الدولي بجنوب أفريقيا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأوضح المصدر، وفق الوكالة، أن الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، حسب طلب الخرطوم السابق.

وشدد المصدر على أنه سيتم النظر بعد هذه الخطوة في المسودة التفاهمية، والتي أعدها خبراء الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مرض للأطراف الثلاثة.

ومنتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن السودان تعليق مشاركته بالمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، قائلا إن النهج الحالي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل السد لم يسفر عن نتائج.

وأعلنت إثيوبيا، مؤخرا، اكتمال بناء 76.3% من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق ويثير خلافات مع مصر والسودان (دولتي المصب) خشية تأثر حصتهما من المياه، في وقت ما زالت فيه المفاوضات الثلاثية لم تصل إلى اتفاق يضمن مصالح كافة الأطراف بشأن عملية الملء والتشغيل.

وتعثرت مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان في السابق، حيث طالبت مصر والسودان بأن يكون أي اتفاق ملزم قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية، وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.

